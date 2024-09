Reform! Es sieht nach Kärnten und Steiermark aus

Treibach gewinnt dem etwas Positives ab. „Es ist ein besserer Ansatz als jener mit Salzburg. Aber man muss darauf achten, dass die Kosten nicht explodieren. Busreisen werden nicht günstiger“, so Treibachs Sportboss Stefan Weitensfelder, der mit einer Idee aufhorchen lässt. „Im Herbst spielen alle Klubs in der Landesliga. Im Frühjahr können die acht besten Teams aus der Steiermark und Kärnten in der Regionalliga spielen, die unteren acht matchen sich gegen den Abstieg.“ Der Kärntner Fußballverband hält sich bedeckt. Präsident Martin Mutz wollte sich öffentlich noch nicht äußern: „Es gibt einen Vorschlag, den wir in den nächsten Tagen mit den Vereinen diskutieren.“