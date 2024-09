Vergrault Klopp-Nachfolger einen Fan-Liebling?

„Slot will einen bestimmten Stil spielen lassen und er ist kein Fan dieser langen Pässe. Als Spieler will er ihn aber sicher behalten“, ist sich auch der ehemalige Liverpool-Profi Jamie Carragher sicher. Doch das angespannte Verhältnis birgt durchaus Brisanz. Im Spiel gegen Brentford wurde Alexander-Arnold in der 70. Minute ausgewechselt und ließ seinem Ärger darüber freien Lauf.