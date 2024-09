Hard meldet sich mit Sieg gegen den Meister retour

Auch in Hälfte zwei agierten die Hausherren in der Sporthalle am See mit viel Selbstvertrauen, ließen den Gästen kaum eine Chance und zogen zwischenzeitlich sogar auf acht Treffer davon. Am Ende feierte das Team von Trainer Hannes Jon Jonsson einen hochverdienten 29:23-Sieg, den ersten vollen Erfolg in dieser HLA Meisterliga-Saison.