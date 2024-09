Pratermuseum feiert neuen Platz mit Fest für alle

An einem Wochenende mit lauter abgesagten Veranstaltungen hält das Pratermuseum die Stellung: Trotz des Schlechtwetters hielt der Wien-Museum-Verband, zu dem das junge Museum gehört, zumindest an einem Tag der offenen Türe am Sonntag – statt des ursprünglich geplanten Feier-Wochenendes ab Freitagnachmittag – fest. Für den Museumsbesuch und alle Sonderführungen ist der Eintritt von 11 bis 18 Uhr frei.