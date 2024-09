Klare Heimpleite des KAC in CHL gegen Fribourg

Der KAC war in seinem ersten Saison-Heimspiel in der Champions Hockey League chancenlos. Die Klagenfurter verloren am Donnerstagabend in der Heidi-Horten-Arena Fribourg-Gottéron aus der Schweiz mit 0:4 (0:3,0:1,0:0) und halten nach drei Spielen in der europäischen Eishockey-Königsklasse bei einem Sieg und zwei Niederlagen.