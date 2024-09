Brandneues Tiermagazin mit Andrea Schlager

Geht es Ihnen auch darum, diverse Berufe hinter den Tieren vorzustellen, die den Leuten da draußen vielleicht gar nicht so bewusst sind?

Es geht nicht darum, Berufe vorzustellen, aber wir können Einblicke in diese Welt anbieten. Man darf aber nicht unterschätzen, wie viele Menschen Haustiere haben. Ich habe früher oft Tiermagazine geschaut und mich darin wiedererkannt oder mir gedacht, dass ich diverse Dinge bei meinen Tieren falsch mache, weil sie dort anders gemacht wurden. Es ist tröstlich zu sehen, dass man nicht die Einzige ist, die Probleme hat, wenn der Hund einmal kurz an der Leine eskaliert. Eine Folge etwa befasst sich mit Trüffelsuchhunden. Die Sendung soll leichtfüßig und lustig sein und man kann sich überraschen lassen. Wir gehen auch ins Wissenschaftliche, etwa wenn wir das „WolfScienceCenter“ in Ernstbrunn besuchen, aber vorwiegend soll man schmunzeln können.