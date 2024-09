Warum Bierzeltauftritte für Politiker dazugehören

Egal, ob in der Stadt oder am Land, egal, ob in Salzburg oder OÖ: Bei einem Wahlkampf gehört es dazu, in den Bierzelten präsent zu sein - samt Gefolgschaft, Freibier und Hendln. Wie berichtet, lud erst am Samstag die FPÖ ins Festzelt nach Wels, wo Herbert Kickl fahnenschwingend einzog – der Volkskanzler am Volksfest sozusagen.