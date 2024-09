Diagnose ist da! Mehrere Wochen Pause für Ödegaard

Ödegaard war nach dem Zweikampf mit Baumgartner umgeknickt und mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden gesunken. Laut Bildern von VG war der 25-Jährige am Dienstag auf Krücken in Oslo in ein Privatflugzeug nach London gehumpelt. Im norwegischen Team herrschte nach dem Foul große Verärgerung, Baumgartner hat sich am Dienstag beim Arsenal-Star entschuldigt.