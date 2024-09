Nach Unwetter: B 317 ist ab Mittwoch wieder offen

Am 26. August hatte Hochwasser auf einem Kilometer Länge die Fahrbahn an zehn Stellen unterspült bzw. weggerissen, eine 50 Meter lange Stützmauer drohte abzubrechen. „Nachdem die Mauer gesichert ist und Schäden großteils behoben sind, kann die Totalsperre ab Mittwoch 9 Uhr aufgehoben und die B 317 zumindest wieder einspurig befahren werden. Zwei Teilbereiche werden noch bis voraussichtlich Ende Oktober unter Verkehr saniert. In Summe belaufen sich die Sanierungskosten auf rund 550.000 Euro“, sagte der steirische Verkehrsreferent und Landeshauptmannstellvertreter Anton Lang.