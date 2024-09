Premiere: Oper in Hallstatt mit starker Solistin

Erste Einblicke in die mobile Kammeroper „Salz“ in Hallstatt, Sopranistin Christa Ratzenböck überzeugte in einer Solo-Rolle. Die Produktion soll nächstes Jahr nach Linz kommen. „Krone“-Kritiker Johannes Sonnberger besuchte die Vorpremiere an einem besonders stimmungsvollen Ort.