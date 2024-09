Sane? „Hoffe, dass ihm einer in den Ar*** tritt“

Deutschlands Fußball-Nationalteam trifft am Dienstag ohne den an der Leiste operierten Leroy Sane auf die Niederlande. Dabei würde der Bayern-Star auch ohne Verletzung nur 20 Prozent seiner Leistung abrufen, ist Rafael van der Vaart überzeugt. „Ich hoffe, dass er auch mal wach wird, dass ihm einer in den Arsch tritt“, wurde der ehemalige HSV-Profi bei „Ran“ deutlich.