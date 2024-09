Biathlon-Staffel um Eder winkt Olympia-Silber

Nach einer Bestätigung durch den Internationalen Sportgerichtshofs CAS ging Ustjugow in Berufung. Diese wurde aber nun abgewiesen, wie die IBU und ihre dafür zuständige „Integrity Unit“ vermeldete. Wendet das IOC seine gewohnte Praxis an, würden Eder und Co. nachträglich auf den zweiten Platz vorgereiht werden. Arndt Pfeiffer, 2014 Teil der deutschen Staffel, sagte über Gold am grünen Tisch: „Damit ist der Fairness Genüge getan. Denn wer betrügt, hat es auch nicht verdient, eine Goldmedaille zu haben und sich Olympiasieger zu nennen.“