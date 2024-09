Kameraden wurden für Floriani zum Lebensretter

Lebensrettung war der größte Sieg

15 Tage später durfte Noska – er engagiert sich seit 52 Jahren freiwillig bei der Feuerwehr – das Krankenhaus wieder verlassen. Sein Leben verdankt er wohl der vorbildlichen Reaktion seiner Kameraden. Anlässlich dessen weist das Rote Kreuz einmal mehr darauf hin, was im Notfall zu tun ist: die Rettung rufen und selbst Erste Hilfe leisten. „Nichts zu tun, ist das Einzige, was man falsch machen kann“, so das Rote Kreuz.