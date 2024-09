Ski-Leistungszentrum steckt noch in Kinderschuhen

Da sorgten die Stadtgemeinde Spittal und Bürgermeister Gerhard Köfer am Montag für eine große Überraschung! Denn in einer Aussendung kündigte man an, dass man intensiv an einem neuen Skisport-Leistungszentrum in der Lieserstadt arbeitet. Kurios: Das Projekt steckt gerade erst in den Kinderschuhen und soll kein reines Skisport-Leistungszentrum, sondern ein sportartenübergreifendes Leistungszentrum sein. „Es ist viel zu früh, um darüber zu sprechen. Ich kann eigentlich gar nichts dazu sagen. Wir stehen am Anfang, sind nicht einmal mittendrin“, betont Landessportdirektor Arno Arthofer.