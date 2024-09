Sabitzer „gespannt, wohin Spielplan noch führt“

Mit seinem Klub Dortmund hat er in dieser Saison in jedem Fall noch 32 Liga-Matches zu bestreiten. Holt er mit den Borussen die Titel in Champions League und DFB-Cup, kämen 20, eventuell 22 (falls Dortmund im Februar ins Play-off der Königsliga muss) Matches hinzu. Und dann wäre noch das Nationalteam, das bis Juni Stand heute acht Partien vor sich hat. Ergäbe am Papier bis zu 62 Pflichtspiele!