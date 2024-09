Ars Electronica endet mit einem Besucherrekord

Termin für 2025 steht fest

„Das Programm war hochkarätig, das Wetter schön und die Stimmung großartig“, resümiert Gerfried Stocker, Künstlerischer Leiter von Ars Electronica, zufrieden. „Mit mehr als 112.000 Besuchen übertraf dieses Festival alle vorherigen.“

Last but not least: Das nächste Ars Electronica Festival wird von 3. bis 7. September 2025 stattfinden.