240 Millionen! Rekordvertrag für NFL-Star Prescott

80 Millionen für Unterschrift

Die Vertragsverlängerung war schon seit Wochen erwartet worden. 80 Millionen Dollar erhält Prescott bei Vertragsunterschrift als sogenannten „signing bonus“. Der dreifache Pro-Bowler bricht mit dem neuen Kontrakt in neue NFL-Sphären vor und überflügelt die bisherigen Spitzenverdiener seiner Zunft. „Jetzt können wir einfach nach vorne schauen und uns auf das Team und den Erfolg konzentrieren, den wir haben wollen und auf den wir hinarbeiten“, erklärte Prescott, der mit Dallas am Sonntag mit einem 33:17-Sieg bei den Cleveland Browns in seine neunte NFL-Saison startete.