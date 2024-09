Bub (3) verhungert: So ist Stand der Ermittlungen

Der Fall sorgte für Entsetzen: Im heurigen Mai wurde im Tiroler Bezirk Kufstein ein dreijähriger Bub in einer Wohnung tot aufgefunden – offenbar verhungert! Seither sitzen die Eltern des Kindes in Untersuchungshaft. Wegen Mordverdachts. So steht es aktuell um die laufenden Ermittlungen.