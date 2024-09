„Anonyme Absender schimpfen mich ,Drecksack‘!“

Der Grund für die Anfeindungen

„Die Simone kann da überhaupt nichts dafür. Die Ärzte hätten den Richard niemals so früh gehen lassen dürfen. Egal was er dafür unterschrieben hat“, so Kasper damals. Und weiter meinte er: „Christina (Anm.: Lugner) macht sich sogar Vorwürfe, aber an eines wurde nie gedacht: Warum haben die Ärzte ihn immer wieder gleich nach Hause entlassen? Auch wenn Richard vielleicht ,gedrängt‘ hat, ich hätte als Arzt es nie zugelassen!“