Erster Lugner-Freund erhebt jetzt schwere Vorwürfe

Witwe ist nicht in die Pflicht zu nehmen

Jetzt, knapp eine Woche danach, hat sich Frohnatur Kasper wieder gesammelt. Der erste Schmerz über den Verlust des Mörtels der Nation ist auch bei ihm verdaut. Und dennoch lässt es ihm keine Ruhe. Immer wieder stellt sich Kasper die Frage des „Warum?“. Denn wie er der „Krone“ erzählt, empfindet er die Situation so, dass das alles nicht so hätte passieren müssen. Für ihn ist aber keinesfalls die Witwe in die Pflicht zu nehmen.