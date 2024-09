Toter Fernfahrer am Parkplatz: Das ergab Obduktion

Gegen 7 Uhr in der Früh wurde am Freitag der Tote entdeckt. Er lag auf einem Grünstreifen zwischen der Autobahn und dem Parkplatz. Rasch stellte sich heraus, dass es sich um den Fahrer des direkt daneben abgestellten Lkw handelte. Jetzt steht auch die Identität fest: „Ein Kasache“, wie ein Sprecher der Polizei am Montag auf „Krone“-Anfrage erklärte.