Rätsel um toten Lkw-Fahrer auf Autobahnparkplatz

Wie die „Krone“ erfuhr, soll der Tote gegen 7 Uhr in der Früh auf einem Grünstreifen am Autobahnparkplatz in Weer, direkt neben einem Lkw, aufgefunden worden sein. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass dort in den frühen Morgenstunden eine tote Person entdeckt worden sei.