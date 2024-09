Winslet über Äußerlichkeiten: „Leben ist zu kurz“

Winslet will Bauchröllchen nicht verstecken

In ihrem neuen Film „Die Fotografin“ spielt sie Lee Miller (1907-1977), die während des Zweiten Weltkrieges als Kriegsberichterstatterin für die „Vogue“ an der Front war. Ihre Fotos wurden Zeitdokumente, darunter sind Aufnahmen der Befreiung von Konzentrationslagern.