Mit dem Rennrad bis zur Hagia Sophia am Bosporus

Strapazen gewohnt

Ein anderes Mal war Portugals Atlantikküste sein Ziel – mehr als 3300 Kilometer und fast 21.500 Höhenmeter in 136 Stunden an 14 Tagen. Ende Mai radelte der Burgenländer um 10 Uhr vor dem Heldentor in Wien los, um 9.27 Uhr am darauffolgenden Tag stand er vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Der 49-Jährige meisterte die 613 Kilometer lange Strecke nonstop – im Schnitt 28,8 km/h bei 4457 Höhenmetern.