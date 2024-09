Ein Schimmel zum 50. Jubiläum der Schlosskonzerte

Keine Konzerte mehr im Hochsommer

Von Mai bis Mitte Juli wurde zu verschiedensten Vorstellungen geladen. Dann war Sommerpause. Seit 5. September hat der Herbstzyklus der Schlosskonzerte begonnen. Zweimal gibt es in diesem Jahr noch die Möglichkeit, ein Konzert in Halbturn zu besuchen. Kommenden Donnerstag stehen Erich Oskar Huetter and Friends auf der Bühne. Auf dem Programm stehen Filmmelodien. Den heurigen Konzertreigen schließt am 19. September das Damen-Ensemble „Gitarissima“.