Deutschland: Flüchtling festgehalten und gequält

Vier Verdächtige gefasst, weitere offenbar flüchtig

In der Zwischenzeit seien im Zuge einer Alarmfahndung vier Tatverdächtige in einem Waldstück in der Nähe des Tatorts festgenommen worden. Welche Staatsbürgerschaft die Männer im Alter von 24, 34, 42 und 46 Jahren besitzen, ist noch unbekannt. Zwei weitere Verdächtige sollen sich noch auf der Flucht befinden.