„Wenn Deutschland ihn haben will, wird es schwer“

Seit dem 7. Jänner 2022 ist Paul Wanner mit 16 Jahren und 15 Tagen der jüngste Bundesligaspieler des FC Bayern. Sein Vertrag in München läuft bis Sommer 2027. Derzeit ist er an Heidenheim verliehen. Auch dort glänzt der 18-Jährige, der in Dornbirn geboren ist. Die Bilanz des offensiven Mittelfeldspielers, der eine österreichische Mama und einen deutschen Papa hat: Vier Tore & zwei Assists in vier Pflichtspielen.