Zustellerin stieg täglich 320 Stufen für „Krone“

Insgesamt zwanzig Tage lang war in der Karl-Steiger-Straße 2 in Linz-Kleinmünchen der Lift kaputt – wir berichteten über den Zustand. Mittlerweile geht der Lift wieder und darüber freuen sich nicht nur die Hausbewohner, sondern auch „Krone“-Zustellerin Lenda ist erleichtert.

„Morgensport“

Denn als der Lift kaputt war, musste die 40-Jährige jeden Tag zehn Stockwerke nach oben und wieder nach unten gehen. Die Bewohner – die sich auf diesem Wege bei der fleißigen Frau bedanken wollen – haben ausgerechnet, dass das täglich 320 absolvierte Stufen waren. In 20 Tagen kamen so 6400 Stufen zusammen – und das um 4 Uhr in der Früh.