Im Hochhaus fährt seit zwei Wochen kein Lift mehr

Und obwohl die Liftfirma sofort verständig wurde, warten die vielen Bewohner bis heute auf die Reparatur. „Im 7.Stock lebt eine Frau, die ist über 80 Jahre alt. Ein anderer Mann hat Lungenkrebs, ist noch mehr so gut in Form. Diesen Menschen ist die Situation nicht zumutbar“, beschreibt ein Mieter, die belastende Situation. Was den Bewohner besonders sauer aufstößt: Von der Hausverwaltung fehlt jegliche Info, wann mit den Arbeiten begonnen wird und wann sie fertig sind. „Es gibt keinen Zettel am Schwarzen Brett und auch telefonisch bekommt man keine Informationen“, so ein Mieter.