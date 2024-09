Wenn Staubsauger und Kühlschrank Spione sind

Die Rede ist von Kameras und Mikrofonen in Staubsaugern und Kühlschränken bis hin zu „smarten“ Trinkflaschen. So sind moderne Staubsaugerroboter in der Lage, Foto- und Videomaterial zu sammeln. Auch Kühlschränke können oft quasi mitschreiben, wann wer den Behälter leert. Diese Technologien sind nützlich, doch immer öfter geraten sie auch in falsche Hände: Illegale Datenbeschaffung und Stalking werden durch das Auslesen der Daten von Haushaltsgeräten immer einfacher.