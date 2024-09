Ein Frauentreff für rein weibliche Literatur

Frauenpower von Frauen für Frauen

Die Obfrau des Vereins, Susanne Tichy aus Wimpassing, hat sich mit ihrem Team ganz der Frauenpower verschrieben. „Mir ist es wichtig, dass gerade wir Frauen weg von diesem Konkurrenzkampf und den gegenseitigen Bewertungen kommen und dass wir das Potenzial jeder Einzelnen hervorheben“, so Tichy. 20 Autorinnen stellen sich und ihre Werke vorBei „Scribella“ geht es um weibliche Schriftstellerinnen. Gleich 20 sind am 7. September im E-Cube in Eisenstadt zwischen 14 und 19 Uhr anzutreffen. „Es wird Buchpräsentationen aus allen Genres geben und die Möglichkeit mit allen Autorinnen persönlich zu plaudern“, schildert Tichy.