„Hab‘ 14 cm in der Hand“: Max sorgt für Lacher

Die Aufgabenstellung: Verstappen musste erraten, wie groß eine Red-Bull-Dose ist. „14 Zentimeter“, so die Antwort des 26-Jährigen. Wieso er sich da so sicher war, begründete er damit, dass er stets Dosen in der Hand halte und in etwa wisse, wie lang sich 14 Zentimeter in seiner Hand anfühlen. Kaum ausgesprochen, merkte Verstappen selbst, dass seine Aussage auch missverstanden werden könnte und begann – ebenso wie das Kamerateam – zu lachen.