Radfahrprüfung am Computer soll Kinderleben retten

„Generation führerscheinlos“ bereitet Sorge

Fast noch wichtiger als die Möglichkeit, die Prüfung am Computer ablegen zu können, ist aber die Verfügbarkeit der Lerninhalte online, auch als kindergerechte App am Handy. Auch durch den spielerischen Charakter dieser Präsentationsform sollen mehr Kinder erreicht werden. Zugleich passt sie sich besser dem individuellen Lerntempo an und kann Inhalte auch durch Videos und erzählte Geschichten als Audio-Files Inhalte in vielfältigerer Form vermitteln als bisher. Denn es geht es um weit mehr als „nur“ die Sicherheit von Kindern auf dem Fahrrad.