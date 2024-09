Tage des Donners: Große Flugshow Airpower startet

Normalerweise findet die Airpower in einem Drei-Jahres-Rhythmus statt. Dieser wurde nun durchbrochen, und so steigt nach 2022 wieder eine Flugshow am Fliegerhorst Hinterstoisser. Ein Schelm, wer eine Verbindung zu den anstehenden Wahlen in Bund und Land herstellt. Den täglich bis zu 150.000 Besuchern wird es – bei freiem Eintritt – egal sein.