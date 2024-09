Diese Schützlinge suchen ein neues Zuhause

Kangal Django (8) hat zwar bisher nur ein kleines Repertoire an Kommandos, aber mit etwas Geduld und Einfühlungsvermögen lässt sich das ändern. An der Leine läuft er gut, jedoch braucht man eine kräftige Hand. Für Django darf es am besten ein Zuhause mit eingezäuntem Garten sein. Aufgrund seines Alters ist er nicht mehr so aktiv, dafür genießt er Spazierrunden durch den Park, Streicheleinheiten und lässt sich gerne die Sonne auf den Pelz scheinen.