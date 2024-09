Wer haftet bei Unfällen im Kindergarten?

Mehrere gefährliche Faktoren

Können dadurch Kindergärten für jeden Kratzer zur Verantwortung gezogen werden? „Das Urteil bewegt sich im Rahmen der langjährigen Rechtssprechung. Man kann das Kind nicht vor jedem Risiko schützen und in Watte packen. Das wird auch juristisch nicht verlangt. In diesem Fall sind mehrere gefährliche Faktoren zusammengekommen, das war in der Gesamtschau dann zu viel“, erklärt Gerold Rachbauer von den fpl-Rechtsanwälten in Linz.