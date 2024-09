76. Herbstmesse mit Finanzminister eröffnet

Es ist wieder soweit: Zwar zeigt sich der Herbst wettertechnisch heuer noch gar nicht, doch in den Messehallen in Dornbirn geht sie trotzdem über die Bühne: die 76. Ausgabe der Vorarlberger Herbstmesse. Bei der feierlichen Eröffnung am Mittwoch war auch Polit-Prominenz anwesend, unter anderen Finanzminister Magnus Brunner. „Die Herbstmesse ist nicht nur ein Volksfest, sondern als größter Marktplatz Vorarlbergs auch ein wichtiger Wachstumsmotor und Impulsgeber für die regionale Wirtschaft. Gerade in Zeiten der Digitalisierung gewinnt der direkte Kontakt mit potenziellen Kunden zunehmend an Bedeutung“, erklärte Magnus Brunner.