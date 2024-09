Frau sexuell missbraucht und mit Pistole bedroht

Bekannter schlug nach Hilfeschrei Alarm

Das Opfer bat den Bekannten, die Polizei zu verständigen und ging daraufhin wieder zurück zu ihrem Mann. Die Beamten machten sich sofort auf den Weg und trafen die Frau sowie den 54-Jährigen an der gemeinsamen Wohnadresse an. Da bestätigte die Frau die Aussagen und erzählte, auch heute von ihm mit einer Pistole bedroht worden zu sein. Bei einer Hausdurchsuchung konnte eine Gasdruckpistole sichergestellt werden. Auch Koks in geringen Mengen wurden von der Polizei gefunden.