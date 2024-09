Haft „verlängert“: Krumpeck kritisiert „Härte“

Die Klimaaktivistin Martha Krumpeck, die derzeit im Wiener Polizeianhaltezentrum (PAZ) Rossauer Lände eine Ersatzfreiheitsstrafe verbüßt, äußerte am Mittwoch Kritik an der Länge ihrer Inhaftierung. Sie bemängelte eine „unnötige Härte“ in Form einer „Haftverlängerung“, die ihrer Ansicht nach das gesetzliche Maximum von 42 Tagen innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten überschreitet.