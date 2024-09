Ancelotti gegen Pep: Kampf um den „Königstransfer“

Trotz eines bis 2027 laufenden Vertrages, soll City mit Rodri jetzt über eine vorzeitige Verlängerung sprechen wollen. Damit möchte man die Bemühungen der „Königlichen“ gleich im Keim ersticken. Wie der Spanier sich entscheiden wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. So oder so müsste Real aber tief in die Tasche greifen. Bei rund 120 Millionen Euro liegt nämlich derzeit der Marktwert des Europameisters – doch bei dieser Summe würde man bei City wohl nur müde lächeln ...