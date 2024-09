Hoteliers jubeln über bestes Ergebnis seit 1980

Nächtigungszahl seit Jahresbeginn nur im Vor-Corona-Jahr 2019 überboten

Von Jahresbeginn 2024 an betrachtet wurden bis Juli 94,44 Millionen Nächtigungen gezählt, um 1,17 Millionen (1,2 Prozent) mehr als in der gleichen Periode des Vorjahres. „Seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen wurden in diesem Zeitraum nur im Jahr 2019 mehr Übernachtungen (95,10 Millionen) gemeldet“, so die Statistiker. Bei den Ankünften wurden 27,38 Millionen Gäste (plus 2,9 Prozent) verzeichnet, wobei 19,07 Millionen Ankünfte auf Gäste aus dem Ausland und 8,31 Millionen auf Inlandsreisende entfielen.