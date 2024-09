Jeff Goldblum stürzt sich ins absolute „Kaos“

Es gibt wohl kaum ein Familiendrama, dass so viel Erzählstoff bietet wie die griechische Mythologie. Dementsprechend oft wurde sie schon für die große und kleine Leinwand in die Gegenwart übersetzt – mal schlecht, mal recht. „Kaos“, wenn in seiner Machart etwas eigentümlich, schafft das mehr recht als schlecht. Was nicht nur der kreativen Feder von Charlie Covell („The End of the F**king World“), sondern in erster Linie einem gut funktionierenden Cast – allen voran einem, wie immer, grandiosen Jeff Goldblum – zu verdanken ist.