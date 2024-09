Auf Torte 36 Kerzen, aber nur sportliche Schmerzen

Beim St.-Pauli-Test am 24. juli in Schwaz (T) gegen Boatengs Ex-Klub Lyon hatten Olympique-Fans erzählt, dass Boateng schon 2023 zu langsam, hüftsteif und verletzungsanfällig war, deshalb im Frühjahr nur noch 136 Minuten zum Einsatz gekommen wäre. Ehe er letzten Herbst ja vereinslos war, um dann im heurigen Frühling beim späteren Serie-A-Absteiger US Salernitana anzuheuern. Bei dem er jedoch dann auch über 238 Einsatzminuten nicht hinauskommen sollte! Weshalb Boatengs Probleme beim LASK-1:5 eigentlich nicht einmal überrascht haben.