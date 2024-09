Am Traunstein erlitt Stadtpfarrer Herzattacke

Dort Anwesende setzten einen Notruf ab, wodurch der BRD-Gmunden, sowie der NAH Martin 3 zum Einsatzort entsandt wurden. Die Besatzung des Notarzthubschraubers konnte den Erkrankten um 12.50 Uhr beim Traunsteinhaus aufnehmen und anschließend ins KH nach Gmunden fliegen.



Hitze sorgte für viele Einsätze

Generell ist zu viel Sport bei Hitze mäßig gesund. Die Bergrettung Gmunden kam am Wochenende ordentlich ins Schwitzen. „Wir wurden in den vergangenen zwei Tagen gleich vier Mal zu Einsätzen gerufen. Am Samstagabend galt es einen 62-jährigen Mann vom Naturfreundesteig am Traunstein zu retten. Der Mann bekam beim Abstieg starke Krämpfe und konnte nicht mehr weiter. Er wurde durch den Notarzthubschrauber „Christophorus 10“ mittels Tau gerettet und ins Tal geflogen. Am Sonntag wurden wir zur Mittagszeit erstmals alarmiert. Eine Person hatte starke Kreislaufbeschwerden direkt beim Traunsteinhaus. Eine Mannschaft befand sich aufgrund der heute stattgefundenen Traunsteinmesse am Gipfelplateau und war schnell zur Stelle, so die Bergretter.