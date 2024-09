Rublew schlägt sich blutig und scheidet aus

Der Weltranglistensechste Andrej Rublew ist bei den US Open im Achtelfinale nach einem gegen sich selbst gerichteten Wutanfall ausgeschieden. Der Russe unterlag dem Bulgaren Grigor Dimitrow am Sonntag 3:6, 6:7(3), 6:1, 6:3 und 3:6 und verpasste seinen fünften Viertelfinaleinzug beim Grand-Slam-Turnier in New York.