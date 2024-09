Suche nach Hoffnung für den Planeten

Thema ist die Hoffnung

„Jedes Jahr wird die Kabelstrecke länger. Wir brauchen heuer 20 Kilometer Kabel, 450 Bildschirme, 200 Computer.“ Das Thema der Ars lautet „Hope/Hoffnung“, es geht um neue Perspektiven in einer Zeit der Krisen. Die Postcity ist am Mittwoch, 4. September, ab 10 Uhr geöffnet. Das Opening mit Konzerten und Performances beginnt um 20 Uhr am Linzer Domplatz.