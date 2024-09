Kärntner Gendarmerie erstmals bei den Kaisertagen

An der Kaisermesse in der Stadtpfarrkirche St. Nikolaus nahmen neben der Familie Habsburg-Lothringen auch Fahnenabordnungen der zahlreichen Traditions-Regimenter und Verbände aus ganz Österreich und dem Ausland teil. In einem farbenprächtigen Festzug marschierten die rund 700 uniformierten Gardisten der ehemaligen kaiserlichen Truppen durch die Stadt bis zur Kaiservilla.