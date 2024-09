Die Formel 1 der Pferde kommt nach Schönbrunn

Die Formel 1 in Spielberg zieht die Massen an. Weniger Leute, aber dafür ein umso zahlungskräftigeres Publikum wird kommendes Jahr die Longines Global Champions Tour nach Wien locken. Jetzt ist es fix: Vom 26. bis 28. September gastiert das prestigeträchtige Springreit-Turnier in Wien. Einige andere Locations der exklusiven Tour: London, Rom, Abu Dhabi, Shanghai oder Monaco.