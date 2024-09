Alle helfen mit: Voller Einsatz für den Nachwuchs

„Unser Clubhaus ist in die Jahre gekommen. Wir sind froh, dass endlich gebaut werden kann“, sagt EAC-Obmann Martin Lesjak. Seit dem Frühjahr wird beim Fußballplatz in Eberndorf auf Hochtouren gearbeitet. Die 90 Kinder und Jugendlichen trainieren seit Wochen in Mittlern. Lesjak: „Wir haben auch sehr viel Eigenleistung eingebracht.“ Mamas und Papas im Verein haben beim Abriss geholfen: „1000 freiwillige ehrenamtliche Stunden haben wir bereits eingebracht“, sagt Lesjak.