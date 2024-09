Vor Hund gebremst: Bikerin stürzte ins Felsgelände

Gleich zwei böse Unfälle mit E-Bikes forderten die Rettungskräfte am Samstag in Tirol. Zunächst stürzte eine Tschechin (33) in Nassereith (Bezirk Imst). Eine Stunde später war ein Hund der Auslöser für erhebliche Verletzungen einer E-Bikerin (60) in Söll (Bezirk Kufstein).